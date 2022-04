Meia do Manchester City pretende retornar ao Brasil em junho - Foto: Paul Ellis/AFP

Publicado 12/04/2022 17:52

Rio - Um dos astros do Manchester City, da Inglaterra, o meio-campista Fernandinho, de 36 anos, anunciou nesta terça-feira (12), durante entrevista coletiva, que irá retornar ao Brasil em junho. Por este motivo, o jogador começou a ser sondado por diversos clubes brasileiros, incluindo o Botafogo e Flamengo. A informação é do portal "GE".

No entanto, o desejo de Fernandinho é de voltar a jogar pelo Athletico-PR, clube que o revelou. No ano passado, o volante chegou a abrir conversas com o clube paranaense, mas decidiu permanecer no City. Dessa vez, irá aguardar uma manifestação da diretoria do Furacão.

O meio-campista deve decidir o seu destino apenas no segundo semestre, quando abrir a segunda janela de transferências, em 18 de julho. Um dos motivos de ainda permanecer no Manchester City, é o envolvimento do clube inglês no meio de disputa por títulos nacionais e europeus.