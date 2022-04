'Chicungunha' pode ser o novo narrador da Globo - Arquivo pessoal

Publicado 12/04/2022 17:45

Rio - O narrador Henrique Pedrotti, mais conhecido como Chicungunha, estaria sendo alvo da Globo para trazer um público mais jovem para as suas transmissões, segundo o portal 'Notícias da TV'. O youtuber ganhou destaque no canal 'Desimpedidos' onde participava de atrações ao lado de personalidades como Bolívia e Fred.

Aos poucos o influenciador, que começou na empresa como estagiário, foi conseguindo seu espaço e acabou tendo a oportunidade de ser narrador no momento em que a NWB, empresa dona do Desimpedidos, selou acordos para transmissões de jogos, como o Campeonato Brasileiro Feminino, Florida Cup e de seleções de base.



Neste ano, Chicungunha esteve à frente das narrações do Campeonato Paulista no Youtube e sua atuação teria agradado os diretores da emissora. Durante as transmissões e nos perfis do Desimpedidos, Chicungunha é tratado como a 'a voz do hexa', apelido que repercute entre seus seguidores.

O narrador ainda é chamado de 'Galvão Bueno do Desimpedidos'. Em entrevista ao Notícias da TV, em 2021, o influencer falou sobre seus ídolos na narração.

"Galvão Bueno, por ser o maior ícone que a gente tem, dispensa comentários e apresentações, é a voz mais conhecida do Brasil, que representa tudo. Quando se fala de narração, não tem como não falar do Galvão. Também me inspiro muito no André Henning, da TNT, que virou um grande camarada. Eu o chamo de professor, de padrinho, porque ele é um cara gigante, que não precisava nunca me ajudar. Eu sou um tremendo fã", afirmou.