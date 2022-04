Elkeson aceitou reduzir salário, mas a atual diretoria do Botafogo recusou - Foto: Divulgação/AFP

Elkeson aceitou reduzir salário, mas a atual diretoria do Botafogo recusouFoto: Divulgação/AFP

Publicado 12/04/2022 16:51

Rio - Especulado no Botafogo desde o ano passado, o atacante Elkeson foi anunciado oficialmente pelo Grêmio nesta terça-feira (12). O jogador de 32 anos chega ao clube gaúcho para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Elkeson é o novo reforço do Grêmio Foto: Divulgação/Grêmio

Elkeson estava livre no mercado desde que deixou o Guangzhou Evergrande, da China, no ano passado. O contrato do atacante com o Grêmio tem opção de prorrogação de vínculo. Além disso, o presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan Jr, revelou que terá bônus contratual, caso garanta o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, Elkeson ainda está em período de pré-temporada e não tem data definida para a estreia. De acordo com o portal "UOL", a ideia da diretoria do Grêmio é de manter o atacante em atividade física por quatro semanas até poder ser utilizado na Série B.