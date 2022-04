Gabriel Medina e Neymar Júnior - Reprodução

Gabriel Medina e Neymar JúniorReprodução

Publicado 12/04/2022 16:16

Rio - O atacante do Paris Saint-Germain Neymar Júnior, fez uma publicação em seu Instagram nesta terça-feira (12), negando que tenha ficado com Yasmin Brunet, ex-namorada de Gabriel Medina, amigo pessoal do craque da Seleção Brasileira.

Com um tom de muita irritação, o jogador mencionou a conta do surfista, e disse: "eu falo ou você fala? Tomar no c... né, quer Ibope minha filha", disse o atacante, fazendo referência para Amanda Souza, jornalista responsável pela publicação da matéria.

Neymar desmente boato sobre ter ficado com Yasmin Brunet Reprodução/Instagram

Em seguida, Neymar postou mais um storie onde continuou com o seu desabafo: "Cansado dessas fake news e desses jornalistas que propagam essas notícias de m".

Neymar desabafa nas redes sociais Reprodução/Instagram