Técnico do Chelsea se revolta com árbitro e treinador do Real Madrid - Foto: OSCAR DEL POZO/AFP

Técnico do Chelsea se revolta com árbitro e treinador do Real MadridFoto: OSCAR DEL POZO/AFP

Publicado 12/04/2022 20:55

Rio - Nesta terça-feira (12), o Chelsea viveu uma de suas grandes noites históricas de Champions League. Após perder o jogo de ida por 3 a 1, o clube inglês foi até o Bernabéu e chegou a estar vencendo o Real Madrid por 3 a 0 até o minuto 80. Contudo, o time espanhol reagiu, levou o jogo para a prorrogação e, no tempo extra, contou com Benzema para marcar o 3 a 2 e colocar o time madridista na semifinal.



O clima de festa no apito final tomou conta do Santiago Bernabéu e incomodou Thomas Tuchel, muito por conta da reação do árbitro da partida, Szymon Marciniak, que estava rindo junto com Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid.

Fiquei decepcionado ao ver o árbitro se divertindo com Carlo. Quando fui lá para agradecer, ele estava sorrindo e gargalhando com o técnico rival. Eu acho que este é um momento muito errado para fazer isso após o apito final. Foram 126 minutos de um time dando o seu coração. Você vai lá e vê o árbitro rindo com o outro técnico. É um péssimo timing. Eu falei isso para ele - reclamou Tuchel.



Contudo, apesar do momento de irritação com a arbitragem, Tuchel fez questão de mostrar todo seu orgulho para com sua equipe por conta da grande atuação no Bernabéu.



- Não tivemos sorte. É por isso que estamos decepcionados. Fomos derrotados pela qualidade individual. Cometemos dois erros, perdemos duas bolas. Merecemos a classificação após o jogo de hoje, mas não era para ser. Mas não há arrependimento. Esta é o tipo de derrota que você pode sofrer com orgulho como esportista - finalizou.