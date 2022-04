Alan Patrick - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/04/2022 18:43

Rio - O lateral-esquerdo Renê não foi o único ex-jogador do Flamengo que foi anunciado nesta semana pelo Internacional. Além do jogador, o clube gaúcho anunciou o meia Alan Patrick, que estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e teve passagem pelo Rubro-negro, em 2015.

Em 2013, Alan Patrick marcou a sua primeira passagem pelo Internacional, emprestado também pelo Shakhtar Donetsk. Na ocasião, o meia só se destacou no ano seguinte, sob comando do técnico Abel Braga. Dessa vez, devido à invasão da Rússia no território ucraniano, o jogador retornou novamente ao Brasil e assinou contrato com o clube gaúcho até abril de 2025.

"Meia-atacante de vasto currículo, com diversos títulos conquistados, ele fará a sua segunda passagem com a camisa colorada. Nas temporadas de 2013 e 2014, defendeu nossas cores por 49 partidas e marcou quatro gols, incluindo um na final do Gauchão de 2014, na goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio, conquistando o tetracampeonato gaúcho", diz a nota oficial do Internacional.