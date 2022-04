Técnico invade campo, 'mata' contra-ataque e provoca discussão - Foto: Reprodução/Twitter

Rio - O técnico Iván Abad, do Colmenar Viejo, provocou um caos durante o confronto contra o Villanueva Del Pardillo, na Espanha. O placar estava empatado por 1 a 1, quando o treinador espanhol decidiu invadir o campo para atrapalhar a jogada do adversário e evitar o contra-ataque no final da partida.

Em seguida, Abad foi expulso e deixou o campo como se nada tivesse acontecido. Na ocasião, o treinador saiu da linha lateral e interceptou a bola que estava a caminho do atacante, que tinha condições para avançar e prosseguir com o contra-ataque no final da partida.

A cena inusitada provocou discussão entre os jogadores e comissão técnica contra o treinador, que se deslocou do campo para evitar as vias de fato, ao redor da multidão que foi generalizada pela situação.