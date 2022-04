David e Brooklyn Beckham - Reprodução

David e Brooklyn BeckhamReprodução

Publicado 12/04/2022 17:24

Rio - Aconteceu, no último sábado, o tão esperado casamento entre Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. A cerimônia ocorreu na mansão Montsorrel, que a família de Nicola possui na costa de Palm Beach, Flórida, e que está avaliada em pouco mais de 92 milhões de euros (cerca de R$ 465 milhões de reais).



Mas as surpresas não pararam por aí. O ídolo do Real Madrid e dono do Inter Miami, David Beckham, junto de sua esposa Victoria, presentearam o casal dando-lhes um carro elétrico Jaguar XK140 de 1954.



O veículo foi visto junto aos pais do jovem Brooklyn na manhã de domingo, horas antes de entregá-lo ao filho. O carro foi projetado pela empresa Lunaz a pedido de David Beckham, que também é investidor do empreendimento.

O Jaguar XK140 tem um preço de quase meio milhão de dólares (cerca de R$ 2,4 milhões). Arraste para o lado para ver a transformação do carro



“Este carro extraordinário é o presente perfeito para o filho Brooklyn e a nora Nicola no dia do casamento. Em todos os aspectos, este Jaguar clássico elétrico Lunaz simboliza um futuro brilhante e positivo”, disse David Lorenz, fundador e CEO da empresa.