Com a ajuda de um megafone, torcedor corneta árbitro do duelo entre Brasil de Pelotas e Manaus - Reprodução/DAZN

Publicado 12/04/2022 18:03

Rio - Na última segunda-feira (11), Brasil de Pelotas e Manaus se enfrentaram pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Estádio Bento Freitas, com portões fechados. No entanto, um torcedor arranjou uma forma de cornetar a arbitragem mesmo estando do lado de fora do estádio. Confira:

Mesmo quando o jogo é sem público, o torcedor dá um jeito de dar o seu recado para o árbitro...



Começou o segundo tempo: @GEBrasilOficial 0 x 1 @oficialmanausfc



Acesse https://t.co/IkJY2B2YV4 para assistir ao jogo na íntegra agora#SérieCnoDAZN pic.twitter.com/TIIZDvAmvH — DAZN BRA (@DAZN_BRA) April 12, 2022

"Quero ver dar o segundo cartão para o cara deles, vagabundo, chinelão", disse o torcedor no megafone.

Vale relembrar que o Brasil de Pelotas está sofrendo punição por conta de um caso de racismo contra o goleiro Adriel, do Grêmio, no confronto entre as equipes na segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Por isto, o clube está mandando alguns de seus jogos com os portões fechados.