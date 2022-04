Rede Globo - Reprodução

Publicado 12/04/2022 16:15

Rio - Com o intuito de atrair públicos mais jovens, a Globo está interessada no jornalista Chico Chicungunha ,do canal Desimpedidos, da plataforma Youtube. A informação é do site Notícias da TV. Além de poder ter mais atenção do público que não se identifica com a atual forma de transmissão de SporTV e Premiere, a Globo poderia cumprir a meta de renovação desejada pelos executivos da emissora.

No ano de 2022, Chico participou de transmissões do Campeonato Paulista pelo Youtube, chamando a atenção de diversos diretores da Globo. Ainda que todo interesse esteja no campo da sondagem, a emissora, que ainda não realizou uma proposta formal, pretende fazê-la em breve.

Cauteloso e grato por tudo que o Desimpedidos o ofereceu em sua carreira, Chico se encaixa nos moldes atuais de narradores da Globo, que mescla esporte e entretenimento em um único viés.