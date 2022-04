Ebanie Bridges - Reprodução

Publicado 13/04/2022 15:18

Rio - No final de março, a polêmica Ebanie Bridges calou os críticos e se tornou campeã mundial de boxe, após derrotar Maria Cecilia Roman, no peso-galo feminino da Boxing Federation (IBF). Roman detinha o cinturão desde 2017 e perdeu em sua sexta defesa do título.



Após conseguir o tão sonhando título Bridges, que regularmente recebe críticas por usar lingerie durante as pesagens e sempre pediu para ser observada pelo desempenho no ring, não está perdendo a oportunidade para atacar os seus "inimigos".