Dunga, ex-técnico da Seleção BrasileiraLucas Figueiredo / MoWa Press / Divulgação

Publicado 13/04/2022 14:04

Na manhã desta quarta-feira (13), o técnico Dunga, que foi o capitão do quarto título mundial da seleção brasileira, teve um dia, no mínimo, diferente.

O ex-treinador do Brasil participou da inauguração de uma farmácia situada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Dando boas-vindas aos clientes, Dunga foi a principal atração do estabelecimento, atraindo diversos fãs.

A surpresa aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Além de Dunga, Sérgio Mallandro também esteve presente na inauguração ao lado do dono da rede, Sidney Oliveira.

Por fim, um pastor foi convidado para benzer o local ao lado do ex-jogador, do comediante e dos novos clientes da farmácia.

Afastado dos gramados, Dunga falou ao site GE sobre o que tem feito da vida, incluindo alguns de seus projetos na conversa.

"Tenho meus projetos sociais, também tenho a farmácia compartilhada com a Fundação Sidney Oliveira. Estou dando muitas palestras no Brasil e fora. A vida está bastante tranquila. Sempre recebo alguma procura do Brasil, de fora, mas minha vida está mais tranquila, mais focada na família", revelou.

Como jogador, no Brasil, Dunga marcou época vestindo as camisas de Internacional, Vasco, Santos e Corinthians.