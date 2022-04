Rodrygo - AFP

Publicado 13/04/2022 13:28

O Real Madrid garantiu a classificação à semifinal da Champions League nesta terça-feira em um grande jogo contra o Chelsea. A equipe vinha perdendo por 3 a 0 e estava sendo eliminada, mas o brasileiro Rodrygo, que veio do banco, recebeu um lindo passe de Modric e marcou o primeiro dos merengues no jogo.

"A Champions pra mim é especial. É um título que não tenho ainda pelo Real Madrid e quero buscar. Fico feliz de ter entrado e ajudado mais uma vez. Era um momento complicado da partida, mas consegui marcar após mais um passe de gênio do Modric. Agora é seguir trabalhando para continuarmos em busca do nosso objetivo", exaltou o brasileiro.

O segundo gol do Real Madrid veio no primeiro tempo da prorrogação, dos pés de Vinícius Júnior para a cabeça do artilheiro Benzema. O gol colocou o clube à frente do placar agregado e deu a classificação para a equipe.



Na atual Champions League, Rodrygo disputou oito partidas, sendo sete como titular. O atacante já soma três gols e duas assistências nesta edição da competição.