Paul Pogba tem contrato até junho de 2022 com o Manchester United - AFP

Publicado 13/04/2022 11:53

Pogba está em fim de contrato com o Manchester United e o clube prepara uma proposta por renovação. De acordo com o jornal ‘Mirror’, o novo contrato teria um valor astronômico e, por isso, os companheiros de equipe do jogador não teriam concordado com a oferta.



O Manchester United teria oferecido a Pogba um salário astronômico. Os valores começam em 400 mil libras por semana e podem chegar a 500 mil libras. Se o francês acertar a renovação, ele seria o jogador mais bem pago da Premier League.



O vestiário do Manchester United não teria concordado com os valores oferecidos a Pogba, uma vez que o francês não é titular da equipe e já deu declarações criticando o clube em outras ocasiões.