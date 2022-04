Romário e Marcelle Ceolin - Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2022 10:30 | Atualizado 13/04/2022 10:59

Rio - O ex-jogador de futebol e atual senador Romário marcou presença na vitória do Flamengo sobre o Talleres, da Argentina, na Libertadores. O tetracampeão assistiu a partida ao lado da namorada Marcelle Ceolin e da filha Isabella Faria, as duas utilizaram a camisa do clube carioca.

"Elas pediram, aqui estamos", escreveu o tetracampeão. Com jogador, Romário teve passagem por três grandes clubes do Rio: Flamengo, Vasco e Fluminense. Apesar da sua passagem mais impactante ter sido pelo Cruzmaltino, o artilheiro também teve grande momento com a camisa rubro-negra.

No segundo jogo do Flamengo na Libertadores, o clube carioca derrotou o Talleres por 3 a 1 no Maracanã. Everton Ribeiro, com dois gols, foi o destaque da partida. Gabigol, de pênalti, deixou o dele e completou o placar.