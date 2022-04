Freddy Rincón - Reprodução / Instagram

Publicado 13/04/2022 11:12

Rio - Internado no Hospital Clínica Imbanaco, em Cali, na Colômbia, desde a madrugada da última segunda-feira, o ídolo do Corinthians, Freddy Rincón, continua em situação delicada. Após novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-jogador, as notícias não foram muito animadoras. O colombiano continua em estado crítico.

"A condição de Freddy Eusebio [Rincón] permanece profundamente crítica. Os acompanhamentos, os exames diagnósticos, os estudos radiológicos e o quadro clínico não apresentam evolução favorável. Como afirmamos desde o início, sua condição é extremas e o prognóstico permanece muito reservado", disse Laureano Quintero, médico do hospital.

Na madrugada da última segunda-feira, o automóvel em que estava o ex-jogador, de 55 anos, se chocou com um ônibus no bairro San Fernando, na cidade de Cali, na Colômbia. Ainda não se sabe se o ex-jogador era o motorista. Uma investigação sobre o acidente foi aberta e não está descartada a presença de uma quarta pessoa. Duas mulheres que também estavam no veículo com Rincón tiveram apenas ferimentos leves.



Imagens postadas nas redes sociais mostram que o ônibus teve sua frente destruída por conta do acidente. O carro em que Rincón estava foi duramente danificado no lado direito. O motorista do ônibus teve uma fratura na perna e joelho esquerdos, passou por cirurgia e tem estado estável.

Com passagens pelo Tolima e pelo América de Cali, Rincón chegou ao futebol brasileiro em 1994 para defender o Palmeiras. Porém, foi pelo Corinthians que ele viveu seu melhor momento no país entre 1997 e 2000. Além disso, o colombiano jogou pelo Santos e pelo Cruzeiro. O ex-volante também atuou em clubes importantes da Europa como Real Madrid e Napoli.

Aos 55 anos, Rincón atualmente trabalha como comentarista esportivo na Colômbia. Ele ganhou notoriedade mundial ao marcar o gol contra Alemanha na Copa da Itália, em 1990, que garantiu a seleção colombiana a se classificar pela primeira vez na história às oitavas de final de um Mundial. O ex-jogador disputou três Copas do Mundo.