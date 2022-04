UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4) - Divulgação/UFC

Publicado 13/04/2022 11:25

Rio - A principal luta do UFC deste fim de semana começa na verdade em 12 de novembro de 2016, quando o brasileiro Vicente Luque venceu por nocaute o americano Belal Muhammad. Neste sábado, dia 16, os dois voltam a se encontrar no octógono, desta vez ocupando a quinta e a sexta posições no ranking, respectivamente, e sonhando com uma inédita disputa de cinturão da categoria meio-médios (até 77,1kg). Além da revanche entre os dois lutadores, outras 13 lutas prometem agitar o card do ‘UFC Luque x Muhammad’, que acontece na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, e tem transmissão ao vivo do Combate, a partir das 18h15.



O Brasil também estará representado no segundo duelo mais importante da noite, que envolve dois estreantes e ex-participantes do programa ‘Contender Series’. Pela divisão dos médios (até 83,9kg), o maranhense Caio Borralho encara o russo Gadzhi Omargadzhiev. Ainda pelo card principal, a mineira Mayra “Sheetara” sobe ao octógono diante da chinesa Yanan Wu, para reencontrar o caminho das vitórias na categoria peso-galo (até 61,2kg). Já o paranaense Elizeu “Capoeira”, no UFC desde 2015, tem pela frente o tunisiano Mounir Lazzez, que faz a sua terceira luta na organização. No card preliminar, pela divisão dos palhas (até 52,2kg), a paranaense Istela Nunes vai em busca da sua primeira vitória no UFC diante da americana Sam Hughes.



Antes do anúncio da primeira luta da noite, o ‘UFC Luque x Muhammad’ será um dos assuntos do episódio desta semana do podcast ‘Mundo da Luta’, já disponível no ge. Os jornalistas Marcelo Russio e Zeca Azevedo recebem o lutador brasileiro Rodolfo Vieira, e Gilliard Paraná, técnico da brasileira Jéssica "Bate-Estaca", que estará em ação no evento da próxima semana. No sábado, Luiz Felipe Prota e Ana Hissa comandam o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar. Na sequência, Rhoodes Lima narra e Luciano Andrade e Rodrigo Minotauro comentam o card principal. O sportv3 e o perfil oficial do Combate no Youtube também exibem as duas primeiras lutas da noite.



UFC Luque x Muhammad



CARD PRELIMINAR:

Peso-galo: Heili Alateng x Kevin Croom

Peso-palha: Istela Nunes x Sam Hughes

Peso-leve: Jordan Leavitt x Trey Ogden

Peso-pesado: Chris Barnett x Martin Buday

Peso-leve: Rafa Garcia x Jesse Ronson

Peso-leve: Drakkar Klose x Brandon Jenkins

Peso-galo: Lina Lansberg x Pannie Kianzad

Peso-pesado: William Knight x Devin Clark



CARD PRINCIPAL:

Peso-meio-médio: Elizeu “Capoeira” x Mounir Lazzez

Peso-pena: Pat Sabatini x TJ Laramie

Peso-galo: Mayra “Sheetara” x Wu Yanan

Peso-meio-médio: Miguel Baeza x André Fialho

Peso-médio: Caio Borralho x Gadzhi Omargadzhiev

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Belal Muhammad