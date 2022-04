Taça Série B - Divulgação

Taça Série BDivulgação

Publicado 13/04/2022 12:18

Rio - Nas primeiras horas desta quarta-feira (13), mais precisamente às 3h (de Brasília), o técnico do Bahia, Guto Ferreira, precisou comparecer ao Hospital da Bahia sentindo fortes dores no peito e com sinais de ansiedade, indicativos para uma suspeita de infarto.



A informação, divulgada inicialmente pelo jornalista Márcio Martins, dava conta de que o treinador de 56 anos de idade passou por uma bateria de exames onde, por volta das 7h, foi liberado para seguir a observação de seu quadro em casa.

Através de seus canais oficiais, o Bahia confirmou a informação de que o treinador havia sentido o que foi relatado como "um desconforto no tórax". Porém, agregou que, como "nada foi diagnosticado", Guto está "pronto para a batalha de sexta no Recife". Além disso, um vídeo foi divulgado onde o próprio Guto declara, em meio a uma das atividades preparatórias visando o confronto com o Náutico, pela Série B, que está tudo bem com ele.

Essa não é a primeira oportunidade em que Guto Ferreira passa por uma situação de dores na região do coração e precisa ser internado. Em 2018, quando também dirigia o Tricolor, ele teve diagnosticada uma arritmia onde precisou ser medicado antes da liberação no mesmo dia.