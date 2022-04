Lewis Hamilton busca o oitavo título na Fórmula 1 em 2022 - AFP

Publicado 13/04/2022 13:36

Três dias depois de ficar em quarto lugar no GP da Austrália, Lewis Hamilton apareceu em São Paulo para palestrar em um evento de inovação. O heptacampeão de Fórmula 1 e piloto da Mercedes voltou a falar sobre o carinho que tem pelo país, chegando a comentar que se acha "um pouco brasileiro". Apesar do desejo de visitar mais vezes o país além da semana do GP em Interlagos, ele ainda não conseguiu o objetivo, mesmo revelando convites de Neymar e do surfista Gabriel Medina.



"Neymar e Gabriel me convidam para vir ao Brasil todos os anos. Quero passar mais tempo no país e aprender mais dessa cultura, que é enorme", disse Hamilton, que participa do evento VTEX DAY. Ele ainda brincou.



"Estou aguardando o meu passaporte brasileiro".



Apesar de não ter conquistado o oitavo título na temporada passada, a vitória no Brasil ficou marcada na lembrança de Hamilton, que voltou a falar sobre o gesto de pegar a bandeira do Brasil após cruzar a linha de chegada, repetindo o que fazia seu ídolo Ayrton Senna.



"Os fãs são incríveis. Amo vocês. Quando dei a volta de celebração e vi aquela bandeira na curva 10, parei e algo me impulsionou a pegá-la. Foi um momento de grande orgulho pra mim", disse.



Em relação ao atual momento na Mercedes, sem poder brigar por vitórias ou pelo título, o inglês afirmou que ainda tem a mesma vontade, mas revelou que nem sempre fica confiante.



"É minha 16ª temporada na F1, mas tenho a mesma fome do começo, o mesmo foco em treinar, na saúde, no lado mental. Tenho altos e baixos, dias em que acho que não sou bom o suficiente", completou.