Publicado 13/04/2022 18:18

Quatro meses depois de ser oficializado como novo técnico do Galatasaray, Domènec Torrent tem sua permanência no clube turco em xeque após a derrota sofrida no domingo passado no clássico frente ao Fenerbahçe.

Segundo o jornal turco ‘Hürriyet’, a decisão será tomada após às eleições presidenciais do Galatasaray, em 30 de abril. Metin Oztürk e Esref Hamamcioglu são os candidatos ao cargo, e ambos seriam contra a permanência de Torrent no comando.

Os dois candidatos não fizeram uma declaração oficial sobre o assunto, mas deram a entender que a última chance do treinador espanhol de continuar no cargo seria uma vitória contra o Fenerbahçe. No entanto, a equipe perdeu por 2 a 0.

Nos 12 jogos dirigidos pelo ex-técnico do Flamengo, o Galatasaray somou 14 pontos, com média de 1,17 gols por jogo, o pior saldo da história do tradicional clube de Istambul, que ainda tem seis jogos até o final da temporada. A equipe está na 14º colocação do Campeonato Turco.