Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/04/2022 17:00

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a análise do VAR do empate sem gols entre Fluminense e Santos, no Maracanã, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.



Nos acréscimos da partida, o atacante Angulo é atingido na área do Fluminense e o lance poderia resultar em penalidade máxima a favor do Santos. No entanto, a equipe do VAR concordou com a decisão de campo da não marcação do pênalti e não recomendou a revisão.

"Ok Daronco. Pega a bola, belisca a bola e depois tem contato normal", diz o comando do VAR. "Pode jogar que é lateral, ele (VAR) estava checando", explica Daronco aos jogadores.