Rodrygo - AFP

RodrygoAFP

Publicado 13/04/2022 16:30

Rio - O atacante Rodygo, de 21 anos, recebeu muitos elogios após a classificação do Real Madrid para a semifinal da Liga dos Campeões. Autor do primeiro gol do clube espanhol na partida, o brasieliro foi exaltado pelo jornal espanhol "AS". A publicação ressaltou o histórico favorável que o ex-jogador do Santos tem na principal competição de clubes da Europa.

Rodrygo é definido como um jogador "iluminado em partidas de Liga dos Campeões". Em 24 partidas pelo torneio, o brasileiro marcou o seu oitavo gol pela competição. Na atual temporada, o atacante defendeu o Real Madrid em 39 jogos e marcou três vezes, todas pela principal competição de clubes do futebol europeu.

O ex-jogador do Santos entrou em campo quando o Real Madrid perdia o jogo por 3 a 0 para o Chelsea e estava sendo eliminado. Em uma das suas primeiras participações, o atacante finalizou para o fundo das redes e recolocou o clube espanhol em disputa, levando a partida para a prorrogação.

Durante o primeiro tempo da prorrogação, Vinicius Junior aproveitou bobeada de Thiago Silva e Kante e levantou a bola na cabeça de Benzema, que finalizou sem chances de defesa para Mendy e selou a classificação do clube da capital espanhola para a semifinal da Liga dos Campeões.