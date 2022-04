Isadora Pompeo - Reprodução

Rio - Ex-esposa do volante do Flamengo, Thiago Maia, a cantora Isadora Pompeo causou polêmica nas redes sociais ao demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Em seu perfil no Instagram, ela afirmou que defende o político e que ele é necessário para o país neste momento.

"Eu sou bolsominion, bolsonarista ou o que for, mano, por falta de opção, entendeu? Gente, ele não representa tudo o que eu acredito, ele não faz tudo que eu acho certo, faz muita coisa errada, fala muita coisa sem noção, tem atitudes que não são convenientes, mas é o menos pior que nós temos, e glória a Deus por isso. Talvez ele não seja o melhor, mas talvez ele é necessário para o momento", disse.

Após dar sua opinião, a cantoria ironizou a repercussão negativa e citou países em que a liberdade de expressão é reprimida. "Liberdade de expressão no Brasil? Não! Cuba, Coreia do Norte, China, Vietnã, sim! Vai nessa, crente! Preguiça. Hoje é um dia feliz e sofrendo provação! Ô glória! Bate que o óleo tá fervendo", disse.

Thiago Maia e Isadora Pompeo se casaram em fevereiro do ano passado. O relacionamento entre os dois durou apenas um mês e se encerrou após problemas envolvendo as duas partes, com direito a boletim de ocorrência do volante contra a cantora.