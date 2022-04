Vinicius Junior, atacante do Real Madrid - AFP

Publicado 13/04/2022 15:43

Rio - Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, vem vivendo uma grande fase, tanto dentro quanto fora dos gramados. Em campo, o jogador é um dos principais destaques da equipe espanhola, além de ser o vice-artilheiro dos Merengues na temporada. Fora das quatro linhas, o atleta, que já pensa na Copa do Mundo do Catar, passou a ser patrocinado pela Vivo, que também é patrocinadora da Seleção Brasileira.

O ex-atleta do Flamengo será o novo embaixador da empresa de telefonia, e assinou contrato válido por dois anos. Vale relembrar que o jogador já possui contratos de patrocínio com a Gagá Milano, a Dolce Gabana e a Nike.

A ideia da Vivo é de utilizar, desde já, a imagem de Vinicius Júnior para iniciar diversas ações ligadas a Copa do Mundo do Catar, que começará em Novembro. Além disso, o Instituto Vini Jr. também será incluso na parceria, trazendo diversas ações sociais ao projeto do atacante, que diz ser o "primeiro negócio social do país a usar a tecnologia aliada ao esporte como ferramenta de mobilização para a educação básica de crianças e adolescentes".

Além disso, Vinicius Júnior deve renovar o seu contrato com o Real Madrid em breve. O atual vínculo do jogador com o clube vai até maio de 2024. No entanto, o atacante e seus agentes irão negociar com os Merengues no final da atual temporada europeia. Vale lembrar que o brasileiro recebe um dos salários mais modestos do atua elenco do Real Madrid.