Romário ao lado de namorada e filhaReprodução Instagram

Publicado 13/04/2022 16:37

Rio - A vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Talleres-ARG, na noite da última terça-feira, contou com uma presença ilustre no Maracanã. Ao lado da filha e da namorada, Romário assistiu ao triunfo rubro-negro de um dos camarotes do estádio.

Deveriam derrubar a estátua dele na marra. Nunca vi Juninho pernambucano indo para jogo do Flamengo, nem Edmundo, nem o Pedrinho. Aí agora essa porra aí já falou da Nossa torcida, vai para jogos e rival e ainda elogia a jovem fla e os caras babam ovo desse babaca — PtkCrvg (@Ptkcrvg9) April 13, 2022 Realmente , merecer uma estátua foi coisa da cabeça do Eurico que era um grande bajulador do Romário … desprezo aquela estátua! — A l a d i a (@al_guer) April 13, 2022 A vdd é que depois que a estátua parou dentro de São Januário a coisa desandou completamente, para quem não acredita em azar é só analisar com clareza. Muitos não estão prepadados para esse debate. — Robson Cruz (@Robson_1898) April 13, 2022 Nas redes sociais, o ex-atacante compartilhou uma foto nas arquibancadas. No entanto, a torcida do Vasco não ficou muito feliz com a presença de seu ídolo em um jogo do rival e reclamou na Web. Alguns chegaram inclusive a pedir que derrubassem sua estátua em São Januário.

Apesar de sua identificação com o Vasco, Romário não esconde o carinho que tem pelo Flamengo. Em entrevista recente à The Player’s Tribune, o ex-jogador relembrou sua transferência para o Rubro-Negro em 1995.

“Quando o Flamengo quis me contratar, no fim do ano, tive que me perguntar: O que eu realmente quero? Financeiramente não era a melhor proposta, apesar de terem me oferecido o maior contrato já visto no Brasil. Eu tinha 29 anos, poderia ganhar bem mais se assinasse por mais três temporadas com o Barcelona. Eu era a superestrela do Dream Team. Se tu coloca o dinheiro na balança nessas horas, nem tem como comparar. Mas no Rio eu ficaria perto dos meus pais, do meu irmão, dos meus filhos, dos meus amigos, minha praia, meu funk, meu hip-hop, meu sol, minha Barra da Tijuca… Sei que minha decisão pareceu estranha para os outros, mas, para mim, foi o melhor que poderia acontecer”, disse.