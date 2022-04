Elkeson ganhou a camisa 9 do Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 13/04/2022 17:02

Desde o início da temporada em busca de um lugar para voltar ao Brasil, Elkeson acertou com o Grêmio e, em sua apresentação, revelou que um dos clubes que o procurou foi um rival do Botafogo, onde jogou antes de sair do país em 2013. O atacante explicou que não aceitou a proposta por causa da identificação com o Glorioso, com quem chegou a negociar, mas não avançou com a chegada da SAF e uma nova filosofia de contratações.

Além de Botafogo e Palmeiras, o Fluminense foi um dos clubes que sondou a situação do atacante no início da temporada.



"Quando eu cheguei ao Brasil tive diversas sondagens, nenhuma proposta oficial. Naquele momento disse não a vários clubes, principalmente a um que é rival de um time de quando eu saí do Brasil. Eu disse não por respeito a esse clube que eu passei, que é o Botafogo", afirmou Elkeson.



No futebol da China há quase nove anos, o jogador não atua desde novembro e pediu mais um tempo de preparação física para estrear pelo Grêmio. Mesmo naturalizado, Elkeson decidiu retornar ao Brasil e um dos motivos foi a mãe, dona Irene, de 63 anos.



"Minha mãe também ficou muito tempo sem me ver atuar e ela me cobrou isso. Espero que o torcedor tenha um pouco de calma, porque sou muito profissional e vou treinar bastante para o mais rapidamente possível exercer a função que o Roger (Machado, técnico do Grêmio) me pedir", disse.