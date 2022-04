Juca Kfouri - Foto: Divulgação

Publicado 13/04/2022 18:53

No último sábado (9), após empate sem gols entre Fluminense e Santos, Juca Kfouri publicou um texto em seu blog no UOL se referindo ao Peixe como 'Ninguém FC'. A declaração do jornalista causou revolta em clubes e torcedores do futebol brasileiro, fazendo com que o Santos publicasse uma nota repudiando o comentário do Juca.



Nesta segunda-feira (11), durante o podcast 'Posse de Bola', Juca Kfouri comentou sobre o tema, afirmou que não pedirá desculpas pelo texto e enfatizou que respeita muito a história do clube. O jornalista também foi irônico com quem não entendeu o conteúdo do texto publicado em seu blog.



"Estamos com uma audiência extraordinária a espera de um pedido de desculpas que não virá porque eu são sou imbecil a ponto de desfazer da história do Santos, um dos times que eu mais gostei de ver em toda minha vida. E nem por isso deixo de dizer que o time do Santos, no sábado, quando no segundo tempo não chutou nenhuma bola ao gol, jogou como ‘ninguém’. Como ‘ninguém’, foi exatamente isso que eu disse. Quem não entendeu, não quer entender, leva ao pé da letra, vá para a escola, estude e entenda o que é uma ironia. E não espere que eu peça desculpas pelo que rigorosamente eu não fiz. Se há alguém que respeita a história do Santos… eu respeito demais. Torci pelo Santos como nenhum… os mesmos que defenderam a contratação do Robinho. O mesmo tipo de gente, que defendeu a contratação do Robinho, é esta gente que está me atacando", disse Juca.



O jornalista ainda disse que se o seu comentário proporcionar a união dos clubes para a criação de uma nova liga, está feliz por ter chamado o Santos de 'Ninguém FC'.



"E eu quero dizer o seguinte: estou muito feliz com a repercussão porque vi a manifestação de diversos clubes solidários ao Santos, com o mesmo texto. Parece a Igreja Universal do Reino de Deus quando processa jornalista, com o mesmo texto. Se isso favorecer a formação da Liga, bendita hora que eu chamei o Santos de ‘Ninguém FC’", afirmou o jornalista.



Juca concluiu dizendo que é errado o Santos não permitir a entrada do veículo no jogo da Sul-Americana.

"E muito menos ameaçar veículos, dizendo que não vai permitir a entrada de gente que não tem nada a ver. Quem escreveu fui eu, a responsabilidade é minha", afirmou Juca.