Roberto Firmino marcou dois gols no empate entre Liverpool e Benfica - Paul ELLIS / AFP

Roberto Firmino marcou dois gols no empate entre Liverpool e BenficaPaul ELLIS / AFP

Publicado 13/04/2022 18:49

Rio - Com grande atuação do brasileiro Roberto Firmino, que marcou duas vezes, Liverpool e Benfica empataram em 3 a 3, no Anfield Stadium. Com o resultado, a equipe inglesa garantiu sua classificação para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O próximo adversário da equipe comandada pelo alemão Jürgen Klopp será o Villarreal, da Espanha, que eliminou o Bayern Munique na última terça-feira (12).

Quando as escalações foram divulgados, um fato curioso pegou os torcedores do Liverpool de surpresa. Jürgen Klopp foi ousado e resolveu poupar sete jogadores do time titular, incluindo suas duas maiores estrelas: Salah e Mané.

O primeiro grande lance de perigo do jogo foi do Benfica, que precisava buscar o resultado. Com 12 minutos da etapa inicial, o brasileiro Everton Cebolinha recebeu um passe na intermediária. O atacante dominou, e finalizou de perna direita. O chute acabou pegando muita curva e foi direto para fora, mas trouxe perigo à meta defendida por Alisson Becker.

Aos 21 minutos, o Liverpool conseguiu marcar pela primeira vez. Tsimikas cobrou um escanteio de forma perfeita, na cabeça de Konaté. O zagueiro foi mais alto que os defensores do benfica, e conseguiu cabecear para o gol, abrindo o placar para a equipe inglesa. Vale relembrar que no jogo de ida, Konaté fez um gol de forma bem semelhante.

Um minuto depois, a resposta do Benfica. Everton Cebolinha lançou para Darwin Núñez. O uruguaio saiu cara a cara com Alisson, e encobriu o goleiro. No entanto, a arbitragem pegou uma posição irreguar do atacante do clube português, anulando o que seria o gol de empate da partida.





Pouco tempo depois do gol impedido, aos 31 minutos, Gonçalo Ramos recebeu uma bola entre a linha de defesa do Liverpool, e conseguiu dar um belo chute no lado esquerdo de Alisson, que não conseguiu fazer a defesa. O lance foi analisado pelo VAR, e o gol foi confirmado.





O Liverpool teve a chance de voltar a frente do placar aos 37 minutos, no último lance de perigo da etapa inicial. Milner acertou um belo lançamento para Roberto Firmino, que tocou para Luis Díaz, que só precisava empurrar para o fundo do gol. No entanto, Grimaldo conseguiu acertar um carrinho certeiro e afastou a bola.





Na segunda etapa, o clube inglês começou pressionando totalmente a equipe portuguesa. Aos nove minutos, Diogo Jota deu um chute cruzado, que ia para fora. Porém, Roberto Firmino estava dentro da grande área, e apenas empurrou para o fundo da rede, botando o Liverpool novamente na frente do placar.





Firmino ainda aumentou o placar dez minutos depois. Tsimikas fez uma cobrança de falta perfeita, nos pés do atacante brasileiro, que estava livre de marcação, e chegou finalizando de primeira, com a bola ainda no ar, aumentando ainda mais o placar a favor da equipe inglesa.

O Benfica diminuiu aos 26 minutos, quando Yaremchuk recebeu um passe com velocidade, entre os zagueiros do Liverpool, driblou o goleiro Alisson e conseguiu fazer a finalização perna esquerda. Em campo, o auxiliar marcou impedimento. Porém, o VAR realizou a checagem e confirmou que o ucraniano estava em condição legal, validando o gol do time português.

Aos 35, o Benfica finalmente conseguiu chegar ao gol de empate. Otamendi fez um lançamento longo, que acabou sobrando para Darwin Núñez, que fez uma bela finalização na saída do goleiro Alisson. Assim como no segundo gol, o bandeirinha sinalizou condição irregular, mas o VAR acabou validando o gol.

Mesmo com a pressão no final, o Benfica não conseguiu marcar os dois gols que precisava para se classificar, e acabou sendo eliminado da Liga dos Campeões da Europa. O Liverpool enfrentará o Villarreal, da Espanha, nos dias 27 de abril (em Anfield), e quatro de maio (no El Madrigal).