Rafael Soriano agrediu uma árbitra assistente em duelo válido pelo Campeonato Capixaba - Reprodução/TV Educativa

Publicado 13/04/2022 19:16 | Atualizado 13/04/2022 19:21

Rio - Após agredir com uma cabeçada uma árbitra assistente durante partida do campeonato estadual do Espírito Santo, o ex-técnico do Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, se pronunciou pela primeira vez sobre assunto. O treinador gravou um depoimento no qual pediu desculpas para a árbitra agredida, e afirmou que gostaria de encontrar a bandeirinha assim que possível, para se desculpar pessoalmente.

"Estou vindo aqui só agora porque no último dia não tinha a mínima condição de falar, condições emocionais. Quero vir a público pedir perdão à Marcielly, que é a grande vítima de toda essa situação", disse Rafael, antes de completar:

"Assim como eu, ela é uma profissional que saiu para exercer o trabalho, não saímos de casa para se envolver em qualquer tipo de problema. Não poderia deixar de pedir perdão à Marcielly. Espero que, depois de responder em todos os meios que são cabíveis, eu tenha a oportunidade de pedir esse perdão pessoalmente e ser perdoado para ficar em paz comigo e com ela", comentou.

O treinador ainda pediu desculpa às mulheres que se sentiram ofendidas, e disse ser contra qualquer tipo de violência. Rafael ainda estendeu seu pedido para à Federação Capixaba de Futebol, e para a Deportiva Ferroviária.

"Também queria pedir perdão para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. As pessoas que me conhecem sabem que sou contra qualquer tipo de violência, especialmente contra mulheres. Tenho mãe, irmã, namorada que estão sofrendo também. Fica aqui meu pedido de perdão. Queria estender o meu pedido de desculpas à Federação Capixaba e a Desportiva, que são instituições que acabei arranhando um pouco da imagem".

Antes de encerrar, Rafael Soriano aproveitou para pedir desculpas para a arbitragem da partida, e afirmou ter sido uma reação "falha" e "intempestiva".

"Pedir desculpas também para toda a arbitragem. Tenho amigos árbitros que estão ofendidos e decepcionados. Há 19 anos, exerço a profissão, e uma atitude como essa não representa a pessoa que sou, o caráter que tenho, mas infelizmente foi uma reação falha, intempestiva e por isso quero me retratar com todos e que Deus possa abençoar. Que tudo isso seja resolvido da melhor forma possível", finalizou o treinador.