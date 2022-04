Prêmio Puskas - Divulgação/FIFA

Publicado 13/04/2022 19:38 | Atualizado 13/04/2022 19:41

Rio - O Palmeiras ainda vive o rescaldo da goleada por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero-BOL, na última terça-feira, no Allianz Parque. E a repercussão do resultado segue rodando o mundo. Nesta quarta foi a vez do perfil oficial da Fifa no Twitter se render ao golaço de Raphael Veiga, o primeiro deles, o qual ela inclusive cogita que pode ser candidato ao próximo Prêmio Puskas.



Veiga, que entrou no segundo tempo da partida, marcou os dois últimos gols da enorme goleada palmeirense, ou seja, quando suas bolas balançaram a rede adversária, o placar já marcava 6 a 1. No entanto, ele não passou despercebido, anotando duas pinturas, das mais bonitas da história do Allianz Parque.



A primeira delas, porém, foi a mais bonita. O camisa 23 aproveitou cobrança de escanteio ensaiada de Gabriel Menino, e pegou de primeira de fora área e acertou o ângulo do goleiro Arancibia. Um chute de rara felicidade, que levou o auxiliar João Martins a colocar as duas mãos na cabeça, tamanha a incredulidade. Não é à toa que a Fifa repercutiu o lance em suas redes sociais.



Nesta quarta-feira, a entidade usou seu perfil no Twitter para compartilhar o vídeo do gol de Veiga, com uma legenda que diz que o lance foi de treino, ou seja, ensaiado. Mas o principal detalhe dessas palavras publicadas foi a reflexão se esse tento poderia entrar na lista do próximo Prêmio Puskas, oferecido pela própria Fifa, que coloca em votação os gols mais bonitos do ano/temporada.



Nos comentários, os perfis oficiais do Paulistão e do Brasileirão interagiram com o post, além de, é claro, os torcedores rivais, que negaram a possibilidade, e os torcedores palmeirenses, que apoiaram a ideia de ver o gol de seu meia entre os mais bonitos do mundo neste momento. A próxima premiação da Fifa deve ser em janeiro de 2023, mas a lista do Puskas será divulgada antes disso.