Publicado 14/04/2022 10:05 | Atualizado 14/04/2022 10:10

Ídolo do Corinthians e um dos principais nomes da geração da Colômbia na década de 90, Freddy Rincón, de 55 anos, morreu na noite de quarta-feira, vítima de um grave acidente de carro em Cali, na segunda. O carro onde o ex-volante estava foi atingido por um ônibus. Ele sofreu traumatismo craniano, passou por cirurgia e seu estado era crítico.

A clínica onde Rincón estava confirmou a morte. A prefeitura de Cali decretou luto oficial de três dias e disponibilizou o estádio Pascual Guerrero, casa do América de Cali, clube onde o ídolo colombiano jogou, como local do velório.



"A Clínica Imbanaco, com prévia autorização e em companhia dos familiares, se permite informar à opinião pública que, apesar de todos os esforços realizados por nosso corpo médico e assistencial, o paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia faleceu no dia de hoje 13 de abril de 2022. Lamentamos profundamente este sensível acontecimento, enquanto estendemos nossas mais profundas condolências à família, amigos, parentes e seguidores. Jamais haverá forma de expressar o que isto significa realmente para nós. Convidamos a todo o país a recordá-lo com alegria por tudo o que nos brindou em vida com suas conquistas desportivas", disse o comunicado.



De acordo com o portal "Caracol Radio", da Colômbia, o ex-jogador teria recebido o impacto mais forte do acidente, já que ele estava no lado direito do veículo. Imagens postadas nas redes sociais mostram que o ônibus teve sua frente destruída, além disso, o carro de Rincón foi duramente danificado no lado direito.



No Brasil, vários clubes prestaram homenagem a Rincón, inclusive Flamengo e Fluminense.



É com muita tristeza que nos despedimos de um grande ídolo.

Nosso capitão no primeiro titulo mundial, Freddy Rincón faleceu na madrugada desta quinta-feira.



Eternamente em nossos corações pic.twitter.com/tiSPNiYKDC — Corinthians (@Corinthians) April 14, 2022

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador colombiano Freddy Rincón. Que Deus conforte seus familiares e amigos de Rincón, que foi ídolo de sua seleção e de vários clubes brasileiros em sua trajetória vitoriosa no futebol. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 14, 2022

O Fluminense Football Club lamenta profundamente a morte de Freddy Rincón, um dos grandes da história do futebol. Toda a nossa solidariedade aos amigos e à família neste momento tão difícil. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 14, 2022

Quem foi

Freddy Eusébio Gustavo Rincón Valencia nasceu em Buenaventura, Colômbia, em 14 de agosto de 1966. Começou a jogar futebol no Atlético Buenaventura, passou por Deportes Tolima e América de Cali, até chegar ao futebol brasileiro em 1994 para defender o Palmeiras. Porém, foi pelo Corinthians que ele viveu seu melhor momento no país entre 1997 e 2000. Além disso, o colombiano jogou pelo Santos e pelo Cruzeiro. O ex-volante também atuou em clubes importantes da Europa como Real Madrid e Napoli.



Pela Seleção da Colômbia, o meia que se tornou volante foi um dos grandes nomes da geração que fez história e chegou a ser apontada como uma das favoritas para a Copa do Mundo de 1994, mas acabou eliminada na primeira fase. Em uma das partidas históricas, Rincón fez dois gols na goleada sobre a Argentina por 5 a 0, no Monumental de Núñez, nas Eliminatórias da Copa de 1994.



Ele ganhou notoriedade ao marcar o gol contra Alemanha na Copa da Itália, em 1990, que garantiu a seleção colombiana a se classificar pela primeira vez na história às oitavas de final de um Mundial. O ex-jogador disputou três Copas do Mundo.



Aos 55 anos, Rincón trabalhava como comentarista esportivo na Colômbia. Ele deixa dois filhos, Sebástian Rincón, de 28 anos, que também é jogador de futebol profissional, e Freddy Stiven.