Josh Wander, sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 14/04/2022 17:22

Encabeçada pelo grupo político 'Sempre Vasco', 30 conselheiros do Vasco pediu esclarecimentos ao presidente, Jorge Salgado, e ao vice de finanças, Adriano Mendes, sobre o empréstimo de R$ 70 milhões da 777 Partners. O grupo protocolou nesta quinta-feira o pedido na secretaria do clube. A informação inicial é do site 'ge'.

O desejo dos conselheiros, entre eles Júlio Brant, é entender como o dinheiro foi utilizado e quais os critérios adotados, já que não houve muito investimento em contratações, como inicialmente divulgado. A diretoria do Vasco alega que aproveitou o dinheiro em caixa para pagar dívidas mais urgentes e quitas salários atrasados dos funcionários.



A ideia do grupo é que haja uma reunião no Conselho Deliberativo para que Salgado e Mendes possam explicar, algo que a diretoria considera como manobra política.



Os R$ 70 milhões como empréstimo fazem parte do acordo do Vasco para a venda de 70% das ações da SAF para a 777 Partners. Caso se concretize o acordo, o valor será descontado do investimento previsto pela empresa, de R$ 700 milhões, nos próximos três anos.



Se a venda da SAF não se concretizar, os R$ 70 milhões serão considerado empréstimo, com taxa de juros de 15% ao ano. Outra possibilidade é o Vasco dar quatro jogadores para quitar a dívida, caso necessário.