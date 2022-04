Equipe brasileira celebra o bronze conquistado na Copa do Mundo de Tiro Esportivo - Carolina Bitencourt/Divulgação/CBTE

Publicado 14/04/2022 15:51

Em um resultado histórico para o Brasil no Tiro Esportivo, Felipe Wu, Philipe Chateaubrian e Roberto Gomes conquistaram a medalha de bronze na prova de Pistola de Ar 10m da ISSF World Cup Rifle/Pistol Rio de Janeiro. Foi a primeira medalha do país na Copa do Mundo do esporte.

Para conquistar o feito, a equipe brasileira venceu a Argentina por 16 a 2 na disputa do terceiro lugar. Alemanha conquistou o ouro ao vencer o Irã por 16 a 10. A Copa do Mundo foi realizada no Centro Militar de Tiro Esportivo (CMTE), no Rio.



“Estou muito feliz em competir novamente aqui e ganhar uma medalha na Copa do Mundo. Infelizmente o meu rendimento na fase de classificação não foi tão bom, mas na decisão do bronze tive uma boa performance e pude ajudar melhor a equipe. Além disso, é uma competição diferente, mostramos que estamos bem entrosados e conseguimos ajudar um ao outro”, analisou Felipe WU, medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, no mesmo local.



Estreante na Copa do Mundo, Roberto Gomes ficou emocionado com a conquista: "É uma satisfação muito grande, a ficha ainda não caiu de tão inédita que é essa conquista. Vou continuar treinando, correndo atrás e que venham mais medalhas. Faço questão de dedicar essa medalha a minha esposa, que sempre me ajuda e apoia em todos os momentos, e a todas as pessoas que me incentivam diariamente".