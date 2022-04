Playoffs da NBA serão transmitidos no SporTV - Reprodução de vídeo/Twitter NBA

Publicado 14/04/2022 14:40

Rio - Vai subir a bola laranja para os playoffs da NBA. As 16 melhores equipes da temporada regular estarão em quadra se enfrentando em confrontos que serão decididos em melhor de sete jogos, com os melhores jogadores de basquete da atualidade. Mais de 30 jogos terão transmissão ao vivo dos canais Sportv até a decisão da Conferência Oeste, que será exibida com exclusividade em maio.

A maratona começa com uma rodada tripla especial já neste domingo, dia 17. O Sportv3 mostra, a partir das 14h, o primeiro confronto entre Miami Heat, equipe de melhor campanha na Conferência Leste, e o time que conquistar uma das duas vagas em aberto no Play In (estão na disputa Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers). Mais tarde, às 19h30, o atual campeão Milwaukee Bucks encara o Chicago Bulls no jogo 1 da série decisiva; na sequência, às 22h no Sportv2, o Phoenix Suns, líder da Conferência Oeste na temporada regular, enfrenta o outro classificado do Play In (New Orleans Pelicans ou Los Angeles Clippers). Os classificados serão conhecidos nesta sexta-feira, dia 15.

"Os playoffs são sempre muito legais. E já nesta primeira rodada teremos confrontos muito equilibrados, porque mesmo algumas equipes tendo se classificado em posições mais baixas, com certeza chegarão forte para a melhor de sete jogos. Caso do Brooklyn Nets, que vai contar com Kevin Durant e Kyrie Irving em um duelo digno de final de conferência, contra o Boston Celtics, e do Golden State Warriors, que deve ter o retorno de Stephen Curry contra o Denver Nuggets. Além disso, temos os times que se posicionaram na frente e são naturalmente fortes, como o Phoenix Suns e o Miami Heat, que fizeram as melhores campanhas em suas conferências. Teremos jogos de arrepiar", aposta o narrador Everaldo Marques.

No sportv, as transmissões seguem bastante interativas, com enquetes antes do início das partidas e o quadro "Quem é?", em que uma foto vai sendo revelada durante a partida para que os fãs de basquete tentem acertar o personagem, através das redes sociais, utilizando a #NBAnoSportv. Em outro quadro, Everaldo Marques e Jader Rocha reagem às suas narrações em algumas das grandes jogadas da temporada.



A cobertura multiplataforma dos playoffs segue no ge, com conteúdos especiais, entrevista exclusivas e análises da temporada em uma editoria dedicada a esta reta decisiva. O portal também acompanha os principais jogos dos playoffs em tempo real e traz os resultados, notícias atualizadas e os melhores momentos de todas as partidas. Disponível a partir desta sexta-feira, dia 15, o novo episódio do podcast 'Ponte Aérea', comandado pelos jornalistas Camilo Pinheiro Machado, Raphael Roque e Zé Renato Ambrósio, e pelo comentarista Pedro Maia, aborda o desfecho do play in e analisa os confrontos que dão início aos playoffs.