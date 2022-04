Torcedor do River Plate joga banana na direção da torcida do Fortaleza no Monumental de Nuñez - Reprodução de vídeo

Torcedor do River Plate joga banana na direção da torcida do Fortaleza no Monumental de NuñezReprodução de vídeo

Publicado 14/04/2022 10:28

Um gesto racista e xenófobo marcou a derrota do Fortaleza por 2 a 0 para a equipe do River Plate no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Um torcedor argentino jogou bananas em direção à torcida do clube cearense. O vídeo, que mostra o rosto do responsável, além de outras pessoas rindo do crime, repercutiu nas redes sociais.

Lamentável: torcedor do River Plate jogando banana para a torcida do Fortaleza.



pic.twitter.com/rHbjd6OYNz — Planeta do Futebol (@futebol_info) April 14, 2022

Devido à grande repercussão e pedido de punição de muitos brasileiros, River Plate publicou uma nota oficial em que garantiu que tomará as medidas para identificar o torcedor responsável pelo racismo e promete puni-lo.



"River Plate expressa seu mais absoluto repúdio aos gestos racistas e xenófobos de um torcedor em relação ao lado visitante e anuncia que já está implementando as medidas correspondentes para identificar o culpado e aplicar as sanções cabíveis", diz a nota.



Já o Fortaleza repudiou o ato racista e cobrou punição ao responsável, mas ressaltou ter sido bem tratado em sua passagem pela Argentina. Ele também pediu um posicionamento da Conmebol, que até o momento está em silêncio.

"O Fortaleza Esporte Clube repudia, de forma veemente, o ato de racismo e xenofobia ocorrido no Estádio Monumental de Núñez por um torcedor da equipe local. O clube foi bem recebido, a torcida desfrutou Buenos Aires por inteira e o crime, em específico, machuca o esporte. O racista e xenófobo deve ser identificado, localizado e punido pelas autoridades competentes. Somos dois milhões de torcedores e torcedoras, somos de todas as classes e de todas as cores. O River Plate, um dos maiores clubes do mundo, nos recebeu de forma educada, honrosa, o que nada se compara ao ato em questão. Racismo e xenofobia são crimes, e nossa instituição reforça o pedido de um posicionamento oficial da Conmebol Libertadores para a rápida identificação do autor para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas", afirmou o clube cearense.