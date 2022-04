Eduardo Salvio, do Boca Juniors, disputa a bola com Juan Adrian, do Always Ready, pela Libertadores - Juan Mabromata / AFP

Eduardo Salvio, do Boca Juniors, disputa a bola com Juan Adrian, do Always Ready, pela Libertadores Juan Mabromata / AFP

Publicado 14/04/2022 11:25

Atacante do Boca Juniors, Eduardo Salvio é procurado pela polícia argentina após ser acusado de atropelar a ex-esposa. Segundo o jornal 'Olé', Magui Avarena pegou o jogador no veículo com outra pessoa, e quando percebeu, o atleta teria jogado o carro contra ela.

Após o ocorrido, a mulher foi à delegacia e denunciou Salvio, que já atuou por Atlético de Madrid e Benfica. O episódio ocorreu na madrugada desta quinta-feira, na região de Puerto Madero. Magui Avarena ainda sofreu lesões na perna direita e precisou ser atendida em um hospital da região.



A ex-esposa de Salvio parou na frente do carro para tentar conversar com o jogador, mas o mesmo teria arrancado com o veículo. A polícia de Buenos Aires não tem conhecimento do paradeiro do argentino de 31 anos, que foi revelado pelo Lanús e também defendeu a seleção argentina.