Taça da Copa do Mundo - Fabrice Coffrini / AFP

Publicado 14/04/2022 17:50

A Uefa anunciou nesta quinta-feira a data do próximo jogo da seleção da Ucrânia nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano. O jogo adiado do time ucraniano, em razão da guerra, foi remarcado para o dia 1º de junho.

Os ucranianos vão enfrentar a Escócia no Hampden Park, na cidade de Glasgow, pela semifinal da repescagem europeia. O vencedor vai encarar o País de Gales, pela final, quatro dias depois, em Cardiff. O futuro vitorioso deste confronto vai garantir vaga no Mundial deste ano.



"Após consultas com a Uefa e as federações membros relacionadas ao caso, a Fifa confirmou as datas em que serão disputados os jogos restantes do caminho de classificação para o Mundial", informou a Uefa, em comunicado. O vencedor desta repescagem vai entrar no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Inglaterra, Irã e Estados Unidos.



Inicialmente, a partida entre a Ucrânia e a Escócia estava marcada para o dia 24 de março. Mas a invasão russa no país vizinho, no fim de fevereiro, obrigou a Fifa a aguardar o desenrolar dos acontecimentos para remarcar o jogo. A Rússia também teve partida adiada na repescagem, mas acabou sendo desclassificada como punição da Uefa e da Fifa pela invasão à Ucrânia.



A Copa do Mundo deste ano será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro.