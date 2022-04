Cristiano Ronaldo vive momento difícil - Foto: Anthony Devlin/AFP

Cristiano Ronaldo vive momento difícil Foto: Anthony Devlin/AFP

Publicado 19/04/2022 12:26

Como esperado, Cristiano Ronaldo está fora do jogo entre Manchester United e Liverpool, nesta terça-feira pelo Campeonato Inglês. Após a perda de um dos gêmeos recém-nascidos ( a menina passa bem), o craque português foi liberado.

"A família é mais importante do que tudo e Ronaldo está apoiando seus entes queridos neste momento imensamente difícil. Como tal, podemos confirmar que ele não jogará contra o Liverpool em Anfield e sublinhamos o pedido de privacidade da família. Cristiano, estamos todos pensando em você e mandando força para a família", diz o comunicado que o United divulgou em seu site oficial.



Após anunciar a perda do filho com Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo recebeu apoio do mundo do futebol. Clube onde é ídolo, o Real Madrid quis "mostrar seu amor e sua afeição" pelo craque português. Até mesmo rivais, como Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspurs e Leeds enviaram mensagem de apoio.