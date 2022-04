Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 19/04/2022 18:43

Rio - Já com o grupo da Copa do Mundo definido, a Seleção Brasileira agora joga amistosos preparativos para o torneio. A CBF marcou para junho jogos contra Coreia do Sul e Japão. Os jogos, no entanto, foram criticados pelo ex-jogador Neto, que usou as redes sociais para ironizar.



- Parabéns à CBF, que marcou dois amistosos incríveis contra Coreia do Sul e Japão. É assim que eles fazem o bem pro nosso futebol - escreveu Neto nas redes sociais. As críticas, no entanto, não pararam na internet. Ao vivo, durante o 'Donos da Bola', o apresentador também criticou.

- A CBF marcou dois amistosos maravilhosos! É impressionante como vocês querem o bem do futebol com esses dois amistosos que foram marcados para que a gente possa ser campeão do mundo. Alemanha? Argentina? França? Não, Japão e Coreia do Sul - detonou o ex-jogador.