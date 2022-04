Salah comemora o seu segundo gol nos 4 a 0 do Liverpool sobre o Manchester United - AFP

Em grande estilo, o Liverpool assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês ao golear o rival Manchester United por 4 a 0, com grande atuação de Salah, autor de dois gols e de uma assistência. Mas o grande momento do clássico foi a homenagem que os torcedores do Liverpool fizeram a Cristiano Ronaldo, que não jogou por causa da morte de um dos seus filhos gêmeos recém-nascidos.



O gesto de carinho com o craque do time rival aconteceu aos sete minutos - número da camisa do português no United -, com todo o estádio aplaudindo. Já em campo, o Liverpool foi implacável e aproveitou toda a sua superioridade na atual temporada (e nos últimos anos).



Logo aos quatro minutos, Luís Díaz abriu o placar em contra-ataque, após receber passe de Salah. O egípcio, que não marcava há seis rodadas, ampliou com um belo gol aos 21, após bela jogada e lindo passe de Mané. O Liverpool ainda teve um gol anulado no primeiro tempo.



Após o intervalo, o United conseguiu equilibrar um pouco as ações, mas foi o Liverpool que ampliou, aos 22, com Mané. Salah ainda marcou mais uma vez, aos 39, em outro belo gol encobrindo De Gea, fechando a goleada.



Agora, o Liverpool terá de torcer por um tropeço do Manchester City, que joga na quarta-feira em casa contra o Brigthon e reassumirá a liderança em caso de vitória.