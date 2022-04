Adriano Imperador é ovacionado pela torcida da Inter de Milão - Reprodução

Publicado 19/04/2022 17:52 | Atualizado 19/04/2022 18:05

Rio - Adriano Imperador foi ovacionado pela torcida da Inter de Milão ao comparecer na partida contra o Milan, pela Copa da Itália, na tarde desta terça-feira, no estádio Giuseppe Meazza. Ídolo do clube, ele recebeu muitos aplausos ao aparecer no telão.

Sorridente, Adriano acenou para os fãs e pouco depois fez uma publicação em seu Instagram para agradecer o carinho.

"Feliz por estar com vocês! Obrigado", escreveu.