Rivaldo foi decisivo na campanha do penta em 2002 - Divulgação

Rivaldo foi decisivo na campanha do penta em 2002Divulgação

Publicado 19/04/2022 17:06

Dono de quase 30 títulos, entre eles a Copa do Mundo de 2002 e Copa América de 1999 pela Seleção, além de Liga dos Campeões 2002-03 pelo Milan, Rivaldo completa 50 anos nesta terça-feira (19). Um dos principais jogadores da conquista do pentacampeonato do Brasil, o ex-jogador, eleito melhor do mundo em 1999, considerou a conquista na Coreia do Sul e no Japão como seu principal momento em 25 anos de carreira.

"Nesse ano tão especial de 2022, temos meu aniversário de 50 anos e o penta completa 20 anos. Eu acredito que essa tenha sido a lembrança mais marcante da minha vida. Tiveram vários outros momentos importantes nos clubes por onde passei, porém, é a minha maior lembrança, pois é um sonho conquistar uma Copa do Mundo", disse Rivaldo em entrevista ao site da Betfair.

Perto dos 20 anos do penta, em 4 de junho, o ex-meia recordou dois momentos importantes daquela campanha histórica. "A primeira foi a final, aquela emoção bem grande por ter um sonho realizado de conquistar uma Copa do Mundo. A segunda foram as marcas individuais: ser vice artilheiro da Copa, o que acrescentou bastante para a minha carreira, e os gols contra a Inglaterra e na estreia contra a Turquia, em jogos extremamente difíceis, e vencemos".



Entretanto, para Rivaldo, seu gol mais bonito foi pelo Barcelona, numa linda bicicleta na entrada da área contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. "Quando eu saio na rua, muitos torcedores ainda lembram como se fosse ontem. Foi em 2001, há mais de vinte anos. Isso me deixa muito grato pela carreira que tive".