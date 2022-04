Daniel Alves - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/04/2022 15:51

Rio - Durante muitos anos, Daniel Alves foi considerado o melhor lateral-direito do mundo. Em fase final da carreira, o jogador do Barcelona deu entrevista ao jornal espanhol "Marca" e opinou sobre quais atletas são destaque na posição no momento. Ao lado de referências do futebol europeu, o brasileiro citou um jogador do Flamengo.

"Gosto muito do Liverpool, Alexander Arnold, também gosto muito do Hakimi, (do PSG), gosto do que ele faz. Tem um no Flamengo, ele é jovem, gosto de como ele joga e de como ele entende o jogo (Matheuzinho", afirmou.

Matheuzinho, de 21 anos, é cria da base do Flamengo. Na atual temporada, ele e Rodinei tem sido escalados por Paulo Sousa como titular. Ele atuou em 14 partidas, fez um gol e deu duas assistências em 2022.