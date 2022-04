Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 19/04/2022 15:00 | Atualizado 19/04/2022 15:00

Rio - Luizão foi campeão mundial pela seleção brasileira e marcou época por importantes clubes do Brasil como Vasco, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Em entrevista à Jovem Pan, o ex-centroavante analisou o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid. Ele criticou a forma como o ex-jogador do Flamengo se comporta perto do gol adversário.

"Vinicius é burro. Ele não sabe tirar do goleiro, não sabe fazer gol. Tinha que treinar, cabecear, chapar. [É bom de] assistência? A primeira bola que ele cruzou com a perna esquerda para o Benzema foi agora", afirmou.

Apesar da críticas, o jovem também recebeu elogios do ex-atacante. "Ele joga para caral**, mas ele tem que se aperfeiçoar, aprender. O Vinicius Jr tinha que treinar finalização, o pé esquerdo", completou.

Vinicius Junior está vivendo seu melhor momento pelo Real Madrid e tem feito uma temporada artilheira. Ele entrou em campo em 51 partidas, contando os jogos pela Seleção, marcou 18 gols e deu 13 assistências.