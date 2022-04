Emma Jones - Reprodução / Instagram

Rio - Mais um caso de assédio foi relatado no esporte, desta vez, envolvendo uma jornalista britânica. Apresentadora do programa 'MOTDx', da BBC, Emma Jones divulgou uma mensagem que recebeu nas redes sociais, contendo a frase: 'Aposto que sua calcinha cheira bem'.

Hope you’re having a better Thursday than my DMs x pic.twitter.com/2Lh9tT1GWk — Emma Louise Jones (@eljonesuk) April 14, 2022

"As pessoas podem rir disso, mas esse tipo de pessoa vai continuar e fazer ainda pior com as mulheres. É por isso que esse tipo de coisa precisa ser reportada", escreveu uma seguidora no Twitter após a imagem ser divulgada por Emma, que também atua na Leeds TV.