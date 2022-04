Jorge Jesus - Cátia Luís / Benfica

Publicado 19/04/2022 12:50

Rio - Zé Ricardo vem sendo pressionado em São Januário e mesmo sem ainda ter assumido oficialmente o comando do clube carioca, a 777 Partners já estaria de olho em outros comandantes. De acordo com informações do influencer Fábio Barcellos, o grupo norte-americano teria oferecido "um caminhão de dinheiro" para seduzir Jorge Jesus.

O técnico português está sem clube desde que foi demitido do Benfica no meio do ano. Ele está a caminho do Rio para curtir o Carnaval nesta semana. Jorge Jesus já teve seu nome ventilado a outros clubes brasileiros como Corinthians, Atlético-MG e Internacional. Porém, não houve acordo.

Vale lembrar que antes de se tornar ídolo do Flamengo, Jorge Jesus chegou a negociar com o Vasco em 2019. Na ocasião, o técnico tinha uma pendência com um clube árabe e acabou não fechando com o Cruzmaltino. Posteriormente, o comandante assinou com o Rubro-Negro e fez história.