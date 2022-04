Alan Kardec - Divulgação / Chongqing Dangdai

Publicado 19/04/2022 12:02

Rio - Livre no mercado após deixar o Shenzen, da China, Alan Kardec vem atraindo o interesse de clubes brasileiros. Depois do Fluminense, que teria interesse em contratá-lo como substituto de Fred, que irá se aposentar em julho, o Botafogo e o Vasco teriam entrado na briga pelo centroavante.

De acordo com o "FogãoNet", o Glorioso teria feito uma oferta interessante pelo jogador. Com o investimento de John Textor, o Botafogo ainda busca a contratação de um centroavante. Embora tenha um acerto encaminhado com o israelense Eran Zahavi, do PSV, o clube carioca poderá trazer outros nomes para a posição.

O Vasco, clube que revelou o jogador, também estaria no páreo. De acordo com informações do portal "Vascaíno.Net", o pai e empresário de Alan, revelou que o atacante tem propostas de clubes do Rio e de São Paulo e ainda disse que o filho teria “muito orgulho” de voltar ao clube que o revelou. Porém, por conta dos salários, isso só seria possível com a injeção financeira da 777 Partners, que deve adquirir a SAF do clube.

Outro clube que teria interesse em Alan seria o São Paulo. Último clube do jogador no Brasil, o Tricolor Paulista estaria dentro dos possíveis destinos do atacante. De acordo com o portal "Torcedores.com", Rogério Ceni vê o atacante com bons olhos.