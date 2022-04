Fernanda Colombo - Reprodução / Instagram

Fernanda ColomboReprodução / Instagram

Publicado 19/04/2022 11:00

Rio - A ex-árbitra e atual comentarista da Globo, Fernanda Colombo revelou ter passado por um momento de constrangimento com familiares na Internet. Em participação no programa da GNT, "Que história é essa, Porchat?", ela afirmou que compartilhou por engano algumas fotos em que aparecia nua em um grupo da própria família no WhatsApp.

Fernanda afirmou que tudo começou quando ela iniciou um relacionamento à distância. Segundo ela, o pedido de um 'nude' foi feito pelo então parceiro. Embora tenha relutado, a ex-árbitra acabou decidindo ceder.

"E eu pensei: 'mas eu sou toda certinha, não vou fazer isso'. Aí o diabinho: 'faz, faz o nude!'. E eu falei: 'mas eu não vou fazer uma coisa normal, se é pra fazer, vamos fazer direito'. Eu estava viajando, aí deu um tempinho para sair e eu comprei uns brilhos, aquele adesivinho de colar no cachorro... Cachorrona, né?", brincou.

Fernanda afirmou que a princípio seu objetivo tinha sido executado com sucesso, afinal as fotos acabaram chegando ao então amado. O problema acabou acontecendo depois, quando ele pediu mais imagens.

"Comprei tudo isso, vou virar Globeleza. Comecei a colar tudo, me enchi de purpurina. Aí no quarto de hotel, fiz umas fotos, e mandei. Isso eu já tinha feito o jogo e estava voltando pra casa. E ele: 'uau, manda mais!'", disse a comentarista, que depois revelou o que ocasionou o erro.

"Só que naquela época só podia mandar [fotos] de dez em dez. E não podia apagar, não tinha esses recursos. Não dava para fazer nada, era um WhatsApp raiz. Aí comecei a mandar de dez em dez fotos, conversando com as pessoas, entrando no ônibus... E aí, de repente, mandei dez, e quando olho, o grupo da minha família. Dez fotos e aquele desespero para tentar tirar internet, e não consegui. Já tinham ido as dez fotos. E minha família é muito grande. Era um grupo recheado", contou.

De acordo com Fernanda, ela conseguiu contornar o ocorrido e somente com a exibição do programa da GNT que seus familiares terão ciência do que realmente aconteceu naquele momento.

"Eu estava toda Globeleza. 'O que faço agora?' Aí uma pessoa gente boa da minha família botou lá: 'Certeza que é fake'. 'É fake com certeza'. E aí, no outro dia, aquele 'bom dia' no grupo. E a família não acreditou... Agora eles têm certeza do que aconteceu. Eu não cheguei a conversar... Primeiro encontro de família fui vestida daqui até aqui...", complementou.