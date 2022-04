Haaland movimenta a próxima janela de transferências na Europa - AFP

Publicado 18/04/2022 21:18

Rio - A novela envolvendo o futuro do atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund, está perto de um final. De acordo com a imprensa britânica, o Manchester City aceitou pagar a multa rescisória do jogador de 21 anos, que deverá receber o maior salário da Premier League.



A informação é do jornal "Daily Mail", que assegura que o norueguês receberá vencimentos de 500 mil libras esterlinas por semana (mais de R$ 3 milhões). O portal afirma ainda que as negociações devem ser sacramentadas na próxima semana, mesmo com a janela de transferências fechada.

O Manchester City pagará 63 milhões de libras (R$ 383 milhões, na cotação atual), valor correspondente à cláusula de rescisão do atleta. O contrato do jogador com a equipe de Pep Guardiola deverá ser de cinco temporadas, até junho de 2027.

Há pouco mais de um mês, o próprio "Daily Mail" já dava o Manchester City como favorito a contratar Haaland, dizendo que o camisa 9 havia optado pelo clube britânico na disputa com o Real Madrid. Somando luvas e comissões, os ingleses devem desembolsar 100 milhões de libras (R$ 608 milhões).

Haaland chegou ao Borussia Dortmund em janeiro de 2020 e desde então não para de marcar gols. Ao todo, o Cometa balançou as redes 82 vezes em 85 partidas, além de ter dado 23 assistências. Na atual temporada, o camisa 9 tem 25 gols e oito assistências em 26 jogos disputados.