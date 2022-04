Jen Lee publica vídeo de ladrão que roubou suas medalhas de ouro - Foto: Reprodução/USA Hockey

Publicado 18/04/2022 18:42

Rio - O atleta paralímpico Jen Lee foi surpreendido depois um assalto no último fim de semana, em San Antonio, no Texas, após o ladrão levar três medalhas de ouro paralímpicas, que ele conquistou nos Jogos de Inverno de 2014, 2018 e 2022.

Na ocasião, um homem com camisa preta, bermuda e boné aparece utilizando um objeto para arrombar a porta do passageiro do carro de Jen Lee. No momento da fuga, o vídeo mostra o ladrão levando uma mochila, onde estavam as medalhas de ouro.

"Por volta das 19h15 de hoje (domingo) no The Rim, em San Antonio, Texas, meu carro foi arrombado por esse cara. Ele pegou a bolsa contendo todas as minhas 3 medalhas de ouro paraolímpicas. Estou pedindo ajuda para recuperá-las de qualquer maneira possível", diz Jen Lee na publicação do vídeo.

Por outro lado, os objetos já foram recuperados depois do goleiro de 35 anos publicar um vídeo do circuito de segurança que mostra o assaltante em ação. "Bem, ótimas notícias... as medalhas foram encontradas em um corpo de bombeiros local", afirma Jen Lee.